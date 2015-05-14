ماذا قال عادل إمام عن اتهامه بالسرقة؟

القاهرة_مروة عبد الفضيل

فوجئ المؤلف المصري يوسف معاطي بدعوى قضائية تتهمه بسرقة أحداث مسلسله "أستاذ ورئيس قسم" للنجم عادل إمام من كتاب يحمل الاسم نفسه لمؤلف شاب يدعى زكي عبد الهادي، وأوضح هذا الأخير أنّ معاطي قد قام بسرقة القصة ومحتواها والاسم الخاص بها، ووضعها في سيناريو المسلسل، مشيراً إلى أن هناك خط درامي كامل مأخوذ من الكتاب الذي قام هو بتأليفه .

كما كشف عبد الهادي عن أن هناك تهديدات مستمرة يتلقاها من أشخاص في أجهزة أمنية عدة ليتراجع عن رفع دعوى قضائية، وليغلق هذا الملف مقابل حصوله على مبلغ 120 ألف جنيه علي سبيل التعويض مقابل سكوته عن حقه لكنه رفض.

وأكد المؤلف الشاب أنه قام بتحرير شكوى في نقابة المهن السينمائية، ورفع دعوى قضائية ضد يوسف معاطي وشركة الإنتاج "سينرجي" التي تقوم بإنتاج العمل، مطالباً بحقه المادي والأدبي، رافضاً أي مساومة تعرض عليه مقابل السكوت عن حقه، لافتاً إلى أن الكتاب موجود في السوق وأنه حصل على مستند من دار الكتب والمحفوظات تفيد بأنه المالك لحق المؤلف لهذا الكتاب.

من جانبنا اتصلنا بالفنان عادل إمام للتعقيب على هذا الخبر لكنه رفض التعليق، واكتفى بالقول إنه اعتاد على مثل هذه الأمور في كل مرة يقدّم فيها عملاً جديداً.