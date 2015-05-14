أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: ليندسي لوهان تعتنق الإسلام

Google+ Print

يبدو أنّ استعمال النجمة العالميّة Lindsay Lohan اللغة العربيّة مراراً في السابق، لم يكن في سياق إرضاء جمهورها عالميّاً، بل كان بسبّب تعلّمها القرآن الكريم واعتناقها الإسلام.

فقد التقطت عدسات كاميرات البابراتزي صورة للنجمة ،البالغة من العمر 28 عاما،ً وهي تحمل نسخة إنكليزية مترجمة للقرآن، أثناء وجودها في حي بروكلين بمدينة نيويورك، ما يثير الشكوك في كون النجمة اعتنقت حقاً الدين الإسلامي، بحسب صحيفة "dailymail".

وكانت Lindsay نشرت من قبل، عبر صفحتها الخاصّة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، آيات من القرآن، لكنها حذفتها لاحقاً، ما جعل البعض يؤكّد حقيقة اعتناقها الدين الإسلامي.

يذكر أنّ Lindsay Lohan التي تلقت تعاليم كاثوليكيّة في صغرها، تعتبر نفسها "شخصية روحانيّة" أي أنّها في سعي دائم للتقرّب من الله.

 

ليندزي لوهان تشعر بالحنين إلى دبي

 

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي