بالصور: ليندسي لوهان تعتنق الإسلام

يبدو أنّ استعمال النجمة العالميّة Lindsay Lohan اللغة العربيّة مراراً في السابق، لم يكن في سياق إرضاء جمهورها عالميّاً، بل كان بسبّب تعلّمها القرآن الكريم واعتناقها الإسلام.

فقد التقطت عدسات كاميرات البابراتزي صورة للنجمة ،البالغة من العمر 28 عاما،ً وهي تحمل نسخة إنكليزية مترجمة للقرآن، أثناء وجودها في حي بروكلين بمدينة نيويورك، ما يثير الشكوك في كون النجمة اعتنقت حقاً الدين الإسلامي، بحسب صحيفة "dailymail".

وكانت Lindsay نشرت من قبل، عبر صفحتها الخاصّة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، آيات من القرآن، لكنها حذفتها لاحقاً، ما جعل البعض يؤكّد حقيقة اعتناقها الدين الإسلامي.

يذكر أنّ Lindsay Lohan التي تلقت تعاليم كاثوليكيّة في صغرها، تعتبر نفسها "شخصية روحانيّة" أي أنّها في سعي دائم للتقرّب من الله.

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