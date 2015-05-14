جنازة عسكرية بالمنوفية لشهيدى الجيش فى انفجار "طويل الأمير" بسيناء

شيع الآلاف من أهالى قرية هورين مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية فى مشهد جنائزى مهيب صباح اليوم جنازة شهيد القوات المسلحة ملازم أول عبد القادر مجدى محمد والذى استشهد صباح اليوم فى انفجار عبوة ناسفة بمنطقة طويل الأمير بمركز ومدينة رفح فى جنازة عسكرية خرجت من مسجد التوبة بالقرية، وسط هتافات لا إله إلا الله والإخوان أعداء الله، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، يسقط يسقط الإرهاب، والإرهاب هو الإخوان.

وقال أحد أصدقاء الشهيد أنه متزوج منذ عام وكان ينتظر مولوده الأول وهو الأكبر بين أشقائه ولديه أخت وأخ بالثانوية العامة ووالديه يعملان بالتربية والتعليم، مشيرا إلى أننا علمنا بخبر استشهاده من خلال شبكة الإنترنت وصفحة المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة.

وأضاف أن الشهيد سافر منذ 4 أيام إلى عمله بسيناء وكان دائم التحدث عن الاستشهاد وخوفه من الموت قبل رؤية مولوده حيث كان يقول أن كل يوم يسقط أحد زملائه .

كما شيع الآلاف من أهالى قرية شمنديل مركز قويسنا بمحافظة المنوفية صباح اليوم جنازة الشهيد جندى مقاتل أحمد فهيم مصطفى إبراهيم والذى استشهد فى انفجار عبوة ناسفة بمنطقة طويل الأمير برفح.

فى جنازة عسكرية خرجت من المسجد الكبير بالقرية وسط حضور مكثف من زملائه بالقوات المسلحة والقيادات التنفيذية والشعبية بقويسنا وردد المشيعون هتافات منها لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله، لا إله إلا الله الإرهاب أعداء الله، والشهيد حبيب الله .

وأكد محمد غريب عم الشهيد أنه تم دفن الجثمان عقب وصوله بصحبة الملازم

>أول عبد القادر مجدى من قرية هورين مباشرة دون انتظار صلاة الظهر بسبب حالة أسرة الفقيد، مطالبا بسرعة القصاص من القتلة الإرهابيين وكل من يساندهم بضلال انتقاما له وثأراً لدماء الشهداء والقضاء على الإرهاب الغادر.