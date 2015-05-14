قبائل حلايب وشلاتين: نؤيد ونساند بطل العروبة الرئيس السيسى

قال الشيخ ممدوح عمارة، من قبيلة البشارية، بشلاتين، إنهم يؤيدون دور الشرطة والجيش فى القضاء على الإرهاب الأسود.

جاء ذلك خلال اجتماعات المجلس القومى للقبائل المصرية والعربية فى حلايب وشلاتين، بمدينة شلاتين، بعد احتراق أحد الأسواق تضرر الأهالى منه.

وأعلن الشيخ محمد طاهر شيخ مشايخ البشارية: "أساند وأؤيد بطل العروبة وبطل مصر السيد الرئيس السيسى الذى أجهض المخطط الصهيونى الغربى، ونتمنى له النجاح، ونرجو أن نتكاتف جميعا شمالا وجنوبا، وعلينا أن نقف سدا منيعا أمام ما يحاك لنا".

فيما قال الربان عمر صميدة رئيس المجلس القومى للقبائل العربية والمصرية فى حلايب وشلاتين، إن هناك من يحاول أن يحارب الأمل فى نفوس المصريين.