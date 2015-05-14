صحافة إسبانيا تصف خروج الريال بإخفاق القرن .. وتتغنى بموراتا

(إفي): وصفت الصحافة الإسبانية خروج ريال مدريد من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله مع يوفنتوس (1-1) يوم الأربعاء في إياب نصف النهائي بـ"إخفاق القرن"، فيما تغنت بأداء ألفارو موراتا لاعب يوفنتوس الحالي والفريق الملكي السابق.

وذكرت (ماركا) أن المباراة كانت "إخفاق القرن" وحالت دون "تحقيق فرصة تاريخية بخوض مباراة أمام برشلونة كانت لتصبح أم كل النهائيات"، واصفة هدف موراتا الذي أدرك التعادل لليوفي، الذي كان قد فاز بالذهاب (2-1)، بأنه "أسوأ كابوس ممكن".

وعنونت (ماركا) مقالها بـ"وداعا يا رجال" مشيرة إلى أن الشوط الأول بالمباراة كان "جيدا" لكن اللقاء شهد "شوطا ثانيا متدهورا"، معربة عن أسفها لعدم وجود نهائي بين الريال وبرشلونة قائلة "الكلاسيكو الكبير سيكون في عام آخر".

وأخذ هدف موراتا حيزا كبيرا من مقال الصحيفة التي وصفته بـ"موراتا الكبير"، ثم تساءلت عن استمرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريب الريال الموسم المقبل مستشهدة بتصريحه "النادي لديه الحق في تغيير المدرب".

وأخيرا ذكرت (ماركا) الويلزي جاريث بيل وقالت إنه "لا يمكن أن يشتكي من الكرات"، في إشارة إلى تصريحات مدير أعماله التي قال فيها إن "زملاءه لا يمررون له الكرة" بعدما أهدر العديد من الفرص في مباراة أمس.

أما (آس) فاعتبرت موراتا نجم المباراة وذكرت على غلافها "موراتا كان يجب أن يثبت وجوده"، مشيرة إلى أن فريق أنشيلوتي بقي هذا العام "دون النهائي الحلم".

كما شككت في استمرار أنشيلوتي لان مدير العلاقات المؤسسية في الملكي إميليو بوتراجينيو لم يؤكد استمراره "مرتين".

وأضافت (آس) في مقالها "مدريدي في برلين: موراتا" الذي مثل كابوسا لريال مدريد بعدما سجل هدفين في نصف النهائي.

ونقلت (آس) تصريحات أنشيلوتي التي قال فيها: "أنا قررت الاستمرار، ولكنني أتفهم طبيعة كرة القدم".

أما الصحافة الكتالونية فتحدثت أيضا عن خروج الريال وكتبت (الموندو ديبورتيفو) معربة عن دهشتها :"ماما ميا"، مشيرا إلى أنه باستثناء حدوث "معجزة في الليجا، سينهي (الريال) موسما كارثيا بفشل ثلاثي"، في إشارة إلى دوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا والدري.

وأعربت (سبورت) عن أسفها لخسارة الريال قائلة: "للأسف لن يكون هناك كلاسيكو في برلين" وواصفة خروج الميرينجي بـ"الفشل الثلاثي"، مبرزة أن الريال "لن يفوز بأي لقب هذا الموسم".

وأضافت أن ريال "مدريد أقصي من النهائي" في مباراة "شهد خلالها (سانتياجو) برنابيو واحدة من أسوأ خيبات الأمل في تاريخه".