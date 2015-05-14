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جنازة عسكرية لشهيد سيناء فى الدقهلية.. وهتافات ضد الإخوان والإرهاب

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جنازة عسكرية لشهيد سيناء فى الدقهلية.. وهتافات ضد الإخوان والإرهاب جنازة عسكرية لشهيد سيناء فى الدقهلية.. وهتافات ضد الإخوان والإرهاب
شيع الآلاف من أهالى قرية طنامل، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، جثمان الشهيد النقيب محمود طه إبراهيم، والذى استشهد، مساء الأربعاء، فى انفجار عبوة ناسفة بمنطقة رفح بمحافظة شمال سيناء، وخرج الجثمان فى جنازة عسكرية مهيبة من المسجد الكبيرة بالقرية وسط حالة من السخط والحزن على أهالى القرية والقرى المجاورة.

وردد المشيعون هتافات مناهضة لجماعة الإخوان والإرهاب من بينها "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله.. لا إله إلا الله والإخوان أعداء الله، يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح. وشارك فى الجنازة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأشار أهالى القرية إلى سمعة الشهيد الطيبة داخل القرية، وأنه صاحب اخلاق ومتواضع، مطالبين بالانتقام لأبنائهم والقضاء على الإرهاب.

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