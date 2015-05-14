النيابة تقرر حبس عصام دربالة 15 يوما لاتهامه بالتحريض على العنف

أمر المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس عصام دربالة القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامه بالتحريض على العنف والإرهاب ومناهضة الدولة ومؤسساتها.

وكان دربالة - الذى يشغل منصب رئيس مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - قد ألقى القبض عليه بالأمس، نفاذا لقرار الضبط والإحضار الصادر بحقه من نيابة أمن الدولة العليا.

وأسندت النيابة إلى عصام درباله عددا من الاتهامات، فى مقدمتها تولى قيادة بجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها ومخططاتها، وحيازة منشورات ومطبوعات تتضمن ترويجا لأفكار الجماعة المحظورة.

وأنكر المتهم كافة الاتهامات المنسوبة إليه، لدى مواجهته بها، مؤكدا عدم ارتكابه لأى منها.

وتبين من التحقيقات أن عصام درباله قام بطباعة والترويج لعدد من المطبوعات والمنشورات التى تحتوى أفكارا تحض على العنف ومناهضة للدولة، وتتضمن دعوة المواطنين إلى الانقلاب على السلطة الشرعية وتكفير الحاكم.. حيث تم ضبط العديد من الأوراق التنظيمية والمنشورات فى منزله تتضمن الحض على الفوضى فى البلاد، وأن تلك المنشورات قد أعدت بمعرفته.

وأمر المستشار تامر فرجانى بتحريز المضبوطات التى تشمل الأوراق التنظيمية ومنشورات ومطبوعات وكتب وكتيبات من تأليف المتهم وجهاز كمبيوتر محمول وهاتف محمول، وإرسال الأحراز الخاصة بالمنشورات التنظيمية المحررة بخط يد المتهم إلى قسم أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعى لاستكتاب المتهم وبيان ما إذا كان الخط المحرر به تلك المنشورات هو خطه من عدمه .

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