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نجل مرسى يشارك فى تشييع جثمان القيادى الإخوانى فريد إسماعيل بالشرقية

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أدى المشيعون صلاة الجنازة على القيادى الإخوانى الدكتور فريد إسماعيل بمسجد قرية الجلايلة، التابعة لوحدة الحمايدة المحلية مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، مسقط رأس القيادى الإخوانى، وشارك فى الجنازة أسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وحمل المشيعون الجثمان متجهين إلى مدافن القرية التى تبعد عنها بنحو كيلو متر.

الأهالى ينتظرون صلاة الجنازة -اليوم السابع -5 -2015
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الأهالى ينتظرون صلاة الجنازة

جانب من الأهالى المشاركين فى صلاة الجنازة -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من الأهالى المشاركين فى صلاة الجنازة


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