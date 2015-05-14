"واتس آب اليوم السابع": حريق هائل بأحد المحلات فى العمرانية

استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها "اليوم السابع" بعنوان "اليوم السابع واتس آب"Whatsapp Youm7"، أرسل أحد القراء صورا تفيد بنشوب حريق كبير بأحد المحلات "بويات السيارات" بشارع المدبح بمنطقة العمرانية، مؤكداً وقوع حالات اختناق بين سكان العقارات المجاورة.

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