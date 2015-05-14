جنازة عسكرية مهيبة لشهيد «هورين» فى إنفجار «طويل الأمير» بسيناء

شيع الآلاف من أهالى قرية هورين مركز بركة ا لسبع بمحافظة المنوفية صباح اليوم جنازة شهيد القوات المسلحة ملازم أول عبد القادر مجدى محمد والذى لقى مصرعه صباح اليوم فى انفجار عبوة ناسفة بمنطقة “طويل الأمير” بمركز ومدينة (رفح) فى جنازة عسكرية من مسجد التوبة بالقرية .

> وسادت حالة من الحزن على أهالى القرية أثناء وداع الشهيد لمثواه الأخير وسط هتافات ضد الإرهابيين وأعوانهم مؤكدين أن الشهيد كان من أفضل الشباب سمعة وأحسنهم خلقا .

> وقال أحد أصدقاء الشهيد أنه متزوج منذ عام وكان ينتظر مولوده الأول وهو الأكبر بين أشقائه ولديه أخت وأخ بالثانوية العامة ووالديه يعملان بالتربية والتعليم مشيرا إلى أننا علما بخبر إستشهاده خلال شبكة الانترنت وصفحة المتحدث العسكرى بإسم القوات المسلحة.

> وأضاف أن الشهيد سافر منذ 4 أيام الى عمله بسيناء وكان دائم التحدث عن الإستشهاد وخوفه من الموت قبل رؤية مولوده حيث كان يقول أن كل يوم يسقط أحد زملائه .