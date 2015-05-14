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تنظيم داعش على بعد كيلومترين من مدينة تدمر الاثرية

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تنظيم داعش على بعد كيلومترين من مدينة تدمر الاثرية تنظيم داعش على بعد كيلومترين من مدينة تدمر الاثرية
اقترب تنظيم داعش اليوم الخميس من مدينة تدمر الاثرية الواقعة فى وسط سوريا فى ظل استمرار المعارك العنيفة بينه وبين قوات النظام فى المنطقة، وفق ما ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان.

ولجأت الى تدمر 1800 عائلة خلال الساعات الماضية، بحسب مصدر رسمى سوريا، هربا من المعارك التى تسببت بمقتل اكثر من 110 مقاتلين من الطرفين، بحسب المرصد.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "باتت تدمر مهددة من مقاتلى التنظيم الذين اصبحوا على بعد كيلومترين من المدينة" الواقعة فى محافظة حمص، مشيرا الى ان "الاشتباكات تدور حاليا فى محيط تدمر من الجهة الشرقية".

واندلعت المعارك فى المنطقة بين الجانبين ليل الثلاثاء الاربعاء. وتمكن مقاتلو التنظيم امس من السيطرة على بلدة السخنة التى تقع على طريق سريع يربط محافظة دير الزور (شرق)، احد معاقل تنظيم داعش، بمدينة تدمر الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

وقال محافظ حمص طلال البرازى لوكالة فرانس ان "1800 عائلة من بلدة السخنة فرت الى مدينة تدمر" اثر احتدام الاشتباكات امس.

واشار الى ايواء العائلات النازحة فى ثلاثة مراكز فى المدينة.
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