مباحث الآداب تضبط شبكة دعارة يقودها عاطل بالإسكندرية

نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى، من ضبط شبكة تقوم بممارسة الأعمال المنافية للآداب يقودها عاطل.

وردت معلومات للرائد تامر زغلول، الضابط بإدارة المكافحة تفيد بقيام "م.ص" وشهرته البرنس بمعاونة "د.م.ع" 25 سنة فى استدراج الفتيات الساقطات لراغبى المتعة الحرام نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبرفقتهم "ز.ع" وشهرتها زيزى الساحل 36 سنة و"ر.ك" 30 سنة وبرفقتهم "ع.م" موظف بوزارة الصحة فى حالة تلبس.

وتبين أن المتهمة تتفق على مبلغ 1500 جنيه مقابل قضاء ليلة واحدة يأخذ منها القواد 500 جنيه مقابل إحضار الزبون.