أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث الآداب تضبط شبكة دعارة يقودها عاطل بالإسكندرية

Google+ Print
مباحث الآداب تضبط شبكة دعارة يقودها عاطل بالإسكندرية مباحث الآداب تضبط شبكة دعارة يقودها عاطل بالإسكندرية
نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى، من ضبط تقوم بممارسة الأعمال المنافية للآداب يقودها عاطل.

وردت معلومات للرائد تامر زغلول، الضابط بإدارة المكافحة تفيد بقيام "م.ص" وشهرته البرنس بمعاونة "د.م.ع" 25 سنة فى استدراج الفتيات الساقطات لراغبى المتعة الحرام نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبرفقتهم "ز.ع" وشهرتها زيزى الساحل 36 سنة و"ر.ك" 30 سنة وبرفقتهم "ع.م" موظف بوزارة الصحة فى حالة تلبس.

وتبين أن المتهمة تتفق على مبلغ 1500 جنيه مقابل قضاء ليلة واحدة يأخذ منها القواد 500 جنيه مقابل إحضار الزبون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل