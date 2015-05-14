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سامح الصريطي يعلن عدم ترشحه لمنصب نقيب المهن التمثيلية

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سامح الصريطي يعلن عدم ترشحه لمنصب نقيب المهن التمثيلية سامح الصريطي يعلن عدم ترشحه لمنصب نقيب المهن التمثيلية

الفنان سامح الصريطي

أعلن الفنان سامح الصريطي وكيل أول نقابة المهن التمثيلية ، عدم ترشحه لمنصب نقيب المهن التمثيلية .

وقال الصريطي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم “الأربعاء”، إنه قرر عدم خوض الانتخابات على مقعد النقيب خلفا للفنان أشرف عبد الغفور، مضيفا “بكل فخر واعتزاز بما قدمته وسأقدمه لزملائي الفنانين ولمهنة الفن التي أعتز بانتمائي إليها وحرصا على وحدة الصف بين زملائي أعضاء النقابة، وترسيخا لمبدأ الإيثار ، أعلن عدم خوضي الانتخابات على منصب النقيب ” .

وتابع الصريطي: ” ساستمر في عطائي داخل مجلس نقابة المهن التمثيلية، متعاونا مع النقيب القادم والمجلس الجديد لاستكمال الإنجازات التي تحققت في فترة النقيب أشرف عبد الغفور، متمنيا تحقيق المزيد من الإنجازات فى ظل الأوضاع المستقرة التي تعيشها الآن ” .
> وتقدم الصريطي بالشكر والتقدير لكل زملائه الذين وضعوا ثقتهم فيه وطالبوه بخوض الانتخابات على منصب النقيب، داعيا جميع الفنانين للإصطفاف حول من تختاره الجمعية العمومية نقيبا لها .

يذكر أنه قد تم فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهن التمثيلية أمس الثلاثاء ولمدة 10 أيام، حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل .

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