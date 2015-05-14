ليلة_الابطال – بالفيديو – هل يواصل برشلونة عقدته لإيفرا؟

تأهل باتريس إيفرا لاعب يوفنتوس لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه بعدما استطاع البيانكونيري التغلب على ريال مدريد يوم الأربعاء.

وكان يوفنتوس تأهل للمباراة النهائية التي تقام في ملعب برلين عقب التغلب على ريال مدريد في الدور نصف النهائي بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع المباراتين، ليلاقي برشلونة في السادس من يونيو المقبل بملعب برلين.

وعلى الرغم من وصول إيفرا لنهائي دوري الأبطال في أربع مرات سابقة، إلا أنه لم يحقق اللقب سوى مرة واحدة فقط في عام 2008 مع مانشستر يونايتد على حساب تشيلسي بركلات الترجيح في اللقاء الذي أقيم بموسكو.

وقبل النهائي المقبل، تعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي سوف يقف فيها برشلونة عائقا أمام إيفرا لمعانقة الكأس ذات الأذنين حال نجاح البلوجرانا في التتويج بالبطولة على حساب يوفنتوس.

ففي عام 2009، تأهل مانشستر يونايتد للنهائي وواجه برشلونة آنذاك في ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وهزم حينها بهدفين دون رد.

وعندما استطاع يونايتد بلوغ النهائي عام 2011 في ويمبلي، لم يستطع الفريق الإنجليزي الصمود أمام برشلونة مرة أخرى، وسقط بثلاثة أهداف لهدف.

وشهدت كلا المباراتين مشاركة إيفرا بشكل كامل، لكن فريقه سقط فيهما أمام الفريق الكتالوني الذي كان يمر بفترة ذهبية مع مدربه بيب جوارديولا.

فهل يقف برشلونة مرة ثالثة عقبة أمام حلم إيفرا في التتويج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، أم ينجح الظهير الفرنسي في الثأر من البلوجرانا؟