الزهار: المخابرات المصرية نظمت لقاء بين "حماس" و"فتح".. وأتمنى غلق الأنفاق من الغد

كتب : محمد عاشور منذ 22 دقيقة

قال محمود الزهار أحد مؤسسي حركة حماس وعضو القيادة السياسية لها، إن هناك خطة لـ"شيطنة" الحركة في الوقت الحالي في نظر المصريين، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يتم غلق الأنفاق بين مصر وغزة من الغد لو كان هناك بديل.

وأضاف الزهار، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، أن الرئيس المخلوع مبارك ترك الأنفاق مفتوحة لدعم غزة في الماضي.

وكشف أن اجتماعا تم منذ أيام بين حركتي "حماس" و"فتح" برعاية مصرية بمبنى المخابرات العامة، مشددا على وجود ضغوط أمريكية وإسرائيلية لمنع إتمام المصالحة الفلسطينية، وأن "حماس لا تلعب من تحت الأرض وليس لدينا مكتب بمصر"، متسائلا: "لو طلبنا هذا من السلطات المصرية، أليس ذلك مشروعا لنا؟".