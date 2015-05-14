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السيسى يعلّق على أزمة انقطاع البث فى ماسبيرو: سبب إساءة كبيرة لمصر

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السيسى يعلّق على أزمة انقطاع البث فى ماسبيرو: سبب إساءة كبيرة لمصر السيسى يعلّق على أزمة انقطاع البث فى ماسبيرو: سبب إساءة كبيرة لمصر
علق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الأزمة التى شهدها مبنى ماسبيرو عقب انقطاع التيار الكهربائى وقطع البث التليفزيون حوالى 48 دقيقة.. قائلاً: "أنتم عارفين حجم الإساءة لمصر بسبب هذا الموضوع كان كبير أد أيه".. مضيفاً: "ينفع أنا أكون موجود فى الإذاعة والتليفزيون كمسئول، وعندما أعلم من يعمل مشكلة أتركه وأنحيه جانباً".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح مصانع للقوات المسلحة: "نحن نعمل بالورقة والقلم والظروف صعبة وحصل حاجات كثيرة فى الفترة الماضية ومحتاجين خيال تانى لنحقق الكفاءة المطلوبة ومعدلات التنمية المطلوبة وهذا الخيال لابد أن يتوافر فى كل المؤسسات".


>- السيسى يفتتح أعمال تطوير أحدث مصانع الجيش لإنتاج السيارات والمدرعات
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- السيسى: "لازم نشكل وعى حقيقى للمواطنين لقطع الطريق على كل من يخدعهم"
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- السيسى: "لازم كل مدير يرضى الناس اللى شغالين معاه ويطبطب عليهم"
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مصر 365

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