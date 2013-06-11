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وزير الري الأسبق: حذرت من خطورة "سد النهضة" منذ 2011 ولم يهتم أحد

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وزير الري الأسبق: حذرت من خطورة "سد النهضة" منذ 2011 ولم يهتم أحد وزير الري الأسبق: حذرت من خطورة "سد النهضة" منذ 2011 ولم يهتم أحد

كتب : محمد عاشور منذ 16 دقيقة

قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، إن السدود الإثيوبية الأربعة لها تأثيرات وخيمة على ، مؤكدا أنه حذر من خطورة سد النهضة منذ مارس 2011، لكن أحدا لم يهتم.

وأضاف علام، خلال لقائه ببرنامج "الحدث المصري" مع الإعلامي محمود الورواري، أنه قدم للنظام السابق خارطة طريق لكيفية التعامل مع أزمة السدود الإثيوبية، واصفا بيان رئيس الوزراء أمام مجلس الشورى اليوم بأنه متوازن.

وأشار إلى أنه حال توقيع جنوب السودان على اتفاقية "عنتيبي"، سيحقق ذلك أغلبية للدول الموقعة عليها، لكن ذلك يعتبر تعديا على القانون الدولي، مشددا على أن الحق إن لم يكن له قوة تحميه لا يمكن الحصول عليه. وتابع: "السودان ستستفيد من بناء السد بشكل مباشر، ولابد من التفاوض مع الجانب السوداني، مع التركيز على أن مصر تمتلك بدائل توفر للسودان استفادة مثل التي سيحققها لها سد النهضة الإثيوبي".

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