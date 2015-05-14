تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

قررت محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية مدحت عبد العال، بتجديد حبس المتهم "ياسر – ع – م" 33 سنة عامل ومقيم بقرية عرابة أبو دهب 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد 16 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع، بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات.
وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.