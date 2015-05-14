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ضبط أسمدة مجهولة المصدر ودقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية

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ضبط أسمدة مجهولة المصدر ودقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية ضبط أسمدة مجهولة المصدر ودقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية
تمكنت مباحث بالمنوفية من ضبط طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بمحل مبيدات بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون و300 كيلو دقيق مدعم بمخبز بلدى بمركز الباجور، تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين يفيد من تحرير القضية رقم 11157 جنح مركز أشمون لسمة 2015 م ضد "باسم ص م" 40 سنة مسئول عن محل أسمدة زراعية بقرية شطانوف مركز أشمون، وتم ضبط عدد (1.250) طن أسمدة زراعية.

كما تم تحرير القضية رقم 4487 جنح مركز الباجور لسنة 2015 ضد "هدى ش م ب" 43 سنة مسئول عن مخبز بلدى بقرية أبشيش مركز الباجور، وتم ضبط ( 300 ) كيلو جرام دقيق مخصص للمخابز البلدى.

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مصر 365

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