نقيب الزبالين ردا على سفير بريطانيا: لن نرضى بالعمل لديكم فمصر أغلى عندنا

رفض نقيب الزبالين شحاتة المقدس، ما أعلنه جون كاسن السفير البريطانى بالقاهرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، عن فرص للعمل بالسفارة البريطانية وعن ترحيب السفارة بجميع الفئات وترحيبها بابن عامل النظافة، قائلا: "لو أعطى أبناء النظافة مكان رئيس وزراء بريطانيا، لن نرضى، فمصر أغلى عندنا من أى مكان".

واستطرد المقدس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" موجها حديثه للسفير البريطانى، قائلا "أين كنتم حين هاجم الإرهاب الكاتدرائية يوم وفاة البابا، وأين كنتم حين أشعلت الكنائس بفعل الإرهاب لم تصدر سفارة بريطانيا وأمريكا بيانات إدانه أو مواجهة للإرهاب، وأقول لكم: "من لا يدين الإرهاب يرعاه".

وأضاف المقدس قائلا "إذا كان وزير العدل أخطأ بتصريحاته عن أبناء الزبالين فرئيس الوزراء والرئيس ردا اعتبار جامعى القمامة والطبقات الفقيرة بقبول استقالة وزير العدل، ولا نحتاج لأحد من الخارج، يصطاد فى الميه العكرة، فمصر نسيج واحد وأغلى عندنا من أى وطن آخر".

الجدير بالذكر أن السفير البريطانى أعلن على حسابه قائلا "عايز تشتغل فى السفارة البريطانية؟ نرحب بالجميع ونرحب بابن عامل النظافة".

سفير بريطانيا بالقاهرة: السفارة ترحب بابن عامل النظافة للعمل بها

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