أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى يفتتح أعمال تطوير أحدث مصانع الجيش لإنتاج السيارات والمدرعات

Google+ Print
السيسى يفتتح أعمال تطوير أحدث مصانع الجيش لإنتاج السيارات والمدرعات السيسى يفتتح أعمال تطوير أحدث مصانع الجيش لإنتاج السيارات والمدرعات
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعمال تطوير عدد من مصانع القوات المسلحة لإنتاج أحدث أنواع السيارات والمركبات والعربات المدرعة، وقطع الغيار، التى تستخدم فى تصنيع المركبات بمختلف أنواعها، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمود حجازى رئيس الأركان، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وتفقد السيسى معرضاً للعربات المدرعة من طراز "التمساح" وسيارات مشروع تاكسى الشباب، وسيارات نقل وتوزيع المواد الغذائية، الخاصة بشباب الخريجين واتوبيسات النقل العام لأفراد القوات المسلحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365