السيسى يفتتح أعمال تطوير أحدث مصانع الجيش لإنتاج السيارات والمدرعات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعمال تطوير عدد من مصانع القوات المسلحة لإنتاج أحدث أنواع السيارات والمركبات والعربات المدرعة، وقطع الغيار، التى تستخدم فى تصنيع المركبات بمختلف أنواعها، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمود حجازى رئيس الأركان، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وتفقد السيسى معرضاً للعربات المدرعة من طراز "التمساح" وسيارات مشروع تاكسى الشباب، وسيارات نقل وتوزيع المواد الغذائية، الخاصة بشباب الخريجين واتوبيسات النقل العام لأفراد القوات المسلحة.