السيسى: "لازم نشكل وعى حقيقى للمواطنين لقطع الطريق على كل من يخدعهم"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الهدف الأساسى من زيارة ورش إدارة المركبات بالقوات المسلحة هو تحقيق التواصل والالتحام، الذى يجب أن تحرص كافة مؤسسات الدولة عليه.

وأوضح السيسى على هامش افتتاح أعمال تطوير أحدث مصانع لإنتاج العربات المدرعة والمركبات بالقوات المسلحة أن الدولة تستهدف الحفاظ على الرأى العام المصرى، ورفع مستوى الوعى فى مواجهة التحديات، التى تحيط بالمجتمع خلال الوقت الراهن.

وأضاف الرئيس: "اللى ماسك شركة أو جامعة أو أى مؤسسة.. أنا بقوله أوعى تسيب مكانك داخل مؤسستك، ولازم نشكل فرقا ونعمل على صياغة وعى حقيقى لدى المواطن، حتى نقطع الطريق على أى حد بيحاول يضحك على الناس أو يخدغهم، أو يهددوا بلدهم وكل اللى مهموم بمصر، لازم يعمل كدا، وما يسبش دماغ ناسه ويكون صادق وأمين".