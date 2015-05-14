أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وصول جثمان القيادى الإخوانى فريد إسماعيل إلى مسقط رأسه فى الشرقية

Google+ Print
وصول جثمان القيادى الإخوانى فريد إسماعيل إلى مسقط رأسه فى الشرقية وصول جثمان القيادى الإخوانى فريد إسماعيل إلى مسقط رأسه فى الشرقية
وصل منذ قليل جثمان القيادى الإخوانى فريد إسماعيل إلى مسقط رأسه بقرية الخلايلة، التابعة للوحدة المحلية بالحمادين بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، بعدما وافته المنية أمس داخل مستشفى المنيل الجامعى، وينتظر العشرات من الأهالى تشييع الجثمان من مسجد الخلايلة عقب صلاة الظهر اليوم الخميس.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية قد أكد، مساء أمس الأربعاء، أن قطاع مصلحة السجون تلقى إخطارا من مستشفى المنيل الجامعى بوفاة السجين محمد فريد إسماعيل عبدالحليم خليل 58 سنة، والذى يخضع للعلاج بالمستشفى لمعاناته من تليف كبدى والتهاب فيروسى (C)، وتوفى إثر إصابته بغيبوبة كبدية.

وأشار مسئول الداخلية، فى بيان رسمى صادر عن الوزارة، إلى أن السجين محكوم عليه بالسجن 7 سنوات فى قضية أحداث شغب وتظاهر دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.


>- وفاة فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذى لـ"الحرية والعدالة" المنحل.. "الداخلية: مات إثر إصابته بغيبوبة كبدية فى المستشفى.. الإخوان: مات بالسجن.. دفاع الجماعة: سنطلب غدًا تسليم جثمانه.. و"مرسى" ينعيه
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365