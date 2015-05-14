وصول جثمان القيادى الإخوانى فريد إسماعيل إلى مسقط رأسه فى الشرقية

وصل منذ قليل جثمان القيادى الإخوانى فريد إسماعيل إلى مسقط رأسه بقرية الخلايلة، التابعة للوحدة المحلية بالحمادين بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، بعدما وافته المنية أمس داخل مستشفى المنيل الجامعى، وينتظر العشرات من الأهالى تشييع الجثمان من مسجد الخلايلة عقب صلاة الظهر اليوم الخميس.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية قد أكد، مساء أمس الأربعاء، أن قطاع مصلحة السجون تلقى إخطارا من مستشفى المنيل الجامعى بوفاة السجين محمد فريد إسماعيل عبدالحليم خليل 58 سنة، والذى يخضع للعلاج بالمستشفى لمعاناته من تليف كبدى والتهاب فيروسى (C)، وتوفى إثر إصابته بغيبوبة كبدية.

وأشار مسئول الداخلية، فى بيان رسمى صادر عن الوزارة، إلى أن السجين محكوم عليه بالسجن 7 سنوات فى قضية أحداث شغب وتظاهر دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

- وفاة فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذى لـ"الحرية والعدالة" المنحل.. "الداخلية: مات إثر إصابته بغيبوبة كبدية فى المستشفى.. الإخوان: مات بالسجن.. دفاع الجماعة: سنطلب غدًا تسليم جثمانه.. و"مرسى" ينعيه

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