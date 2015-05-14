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بالصور.. انفجار ماسورة مياه بحى غرب شبرا الخيمة وغرق الشوارع الرئيسية

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تسبب انفجار ماسورة المياه الرئيسية لمنطقة بيجام بحى غرب شبرا الخيمة شارع الـ25 فجر اليوم، فى حالة من الشلل المرورى وصعوبة مرور طلاب الشهادة الإعدادية من طريق بيجام، واستمرار تدفق المياه لمدة 7ساعات متتالية حتى كتابة تلك السطور دون تحرك المسئولين بشبرا الخيمة، مما أدى إلى غرق المحلات والمنازل والشوارع الرئيسية بالمنطقة، وهى الشوارع الرئيسية المؤدية إلى عدة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة أسامة بن زيد ومجمع مدارس الملاح، واستغاث مواطنو شبرا الخيمة بالمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بسرعة التحرك وإرسال سيارة لشفط المياه المتراكمة فى الشوارع لفتحها أمام قائدى السيارات والمارة والطلاب.

طريق بيجام يغرق بالمياه -اليوم السابع -5 -2015
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طريق بيجام يغرق بالمياه

تدفق المياه لعدة ساعات بعد كسر الماسورة الرئيسية -اليوم السابع -5 -2015
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تدفق المياه لعدة ساعات بعد كسر الماسورة الرئيسية

المياه تغرق المحلات والمنازل -اليوم السابع -5 -2015
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المياه تغرق المحلات والمنازل


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