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استوحِ من أناقة رايان غوسلينغ

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استوحِ من أناقة رايان غوسلينغ استوحِ من أناقة رايان غوسلينغ

الإثنين 11-05-2015 11:48

عدا عن شهرته الواسعة كواحد من أكثر نجوم هوليوود وسامة، على الإطلاق، نستطيع أن نقول إن رايان غوسلينغ هو كذلك من بين الأكثر أناقة. فبالنظر إلى الصور أعلاه، نستطيع أن نشاهد أكبر الأدلة على ذوقه الأنيق وحرصه الدائم على الظهور بإطلالة متناسقة وأنيقة.
البدلات الأنيقة هي إحدى نقاط القوة في إطلالات الممثل رايان غوسلينغ. ففي كلّ مناسبة يظهر النجم بإطلالة متجددة وأنيقة تبعده عن الرتابة والملل. فتارة، نجده متأنّقاً ببدلة ملوّنة، وتارة أخرى يختار خامات تزيد من فخامة إطلالته كالمخمل والتويد. أمّا في الإطلالات النهارية فيفضل غوسلينغ التنسيقات الرسمية البسيطة المؤلّفة من بنطلون رمادي مع قميص أبيض، أو جاكيت رسمي ينسّقه مع "تي شيرت" بسيط .
كما يختار نجمنا الأنيق تنسيقات عصرية في إطلالاته اليومية في المطار أو لقضاء المهام اليومية، فيرتدي جاكيت جلدياً بطريقة عصرية جميلة، أو يرتدي الجينز بتنسيق بسيط وغير متكلّف. ومثلما نعلم جميعاً، لا تكتمل إطلالة الرجل الأنيق من دون الاكسسوارات المتميّزة. وتأكيداً على أناقة رايان غوسلينغ، يمكنكم أن تلقوا نظرة خاطفة على اختياراته من النظارات الشمسيّة أو الأحذية المخملية الأنيقة.
جمعنا في الصور أعلاه إطلالات متنوّعة للنجم رايان غوسلينغ لتستوحِ منها ما يتناسب مع إطلالتك. شاهد الصور، وشاركنا برأيك!

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سيدتي