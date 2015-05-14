تعرفي على أجمل الطبعات لصيف 2015

يعلن الصيف في كل عام عن عودة الألوان المنعشة والطبعات الموردة، ولكن في موسم ربيع وصيف 2015 لم تكن هذه الطبعات أبرز ما شاهدناه على منصات العروض، حيث ظهرت أنواع أنيقة وتنسيقات مختلفة للطبعات الصيفية، تابعي القراءة لتتعرفي عليها.

على الرغم من أن الخطوط كانت من أبرز اتجاهات الموضة قبل سنتين، إلا أننا شهدنا مؤخراً عودتها بشكل كبير للواجهة، حيث ظهرت بتنسيقات رائعة في العديد من العروض الصيفية، ففي عرض إيلي صعب شاهدنا خطوطاً عريضة تزين فساتين صيفية موردة بأسلوب عصري جميل، وفي عرض Dolce & Gabbana تم تنسيق القميص المخطط مع تنورة موردة ليعطيها مظهراً عصرياً متجدداً، كما ظهرت في عرض Alice and Olivia بأسلوب شبابي منعش.

ولكن أحدث الطبعات لهذا الموسم كانت الطبعات المربعة، والتي أعادت لأزياء الصيف لمحة من أسلوب الخمسينات الكلاسيكي المبهر بطريقة عصرية جميلة، فظهرت هذه الطبعات في عرض Oscar de la Renta بتنسيقات كلاسيكية تتخللها لمسات عصرية جميلة، كما زينت الفستان الملفوف الذي عرضته المصممة Diane von Furstenberg خلال عرضها المميز للصيف.

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل أزياء الصيف المزينة بالطبعات الصيفية الأنيقة لتتألقي بها هذا الموسم.

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