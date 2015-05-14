مصرع مسجل خطر وإصابة عامل فى مشاجرة بسبب خلافات عائلية بسوهاج

استقبل مستشفى جهينة المركزى بسوهاج مسجل خطر، جثة هامدة إثر إصابته بطلقتين ناريتين بالصدر والذراع الأيسر قام بإطلاقهما موظف بمحكمة جهينة عليه، بسبب خلافات عائلية سابقة بينهم.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال يفيد بوفاة مسجل خطر بناحية جهينة إثر إصابته بطلق نارى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد نور الدين رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، والرائد أحمد صلاح معاون أول مباحث المركز بوصول "إبراهيم ع ق ح" 50 عاما تاجر مواشى، ويقيم بناحية حسام الدين دائرة المركز والمسجل جنائياً شقـى خطر تحت رقم 1777 فئة [ ب ] "مخدرات" جثة هامدة إثر إصابته بطلقتين ناريتين بالصدر والذراع الأيسر.

وبسؤال نجل المتوفـى 29 عاما عامل ويقيم بذات الناحية اتهم "هيثم.م.م" 35 عاما موظف بمحكمة جهينة الجزئية ويقيم بذات الناحية بإطلاق أعيرة من سلاح نارى كان بحيازته تجاه والده مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات عائلية سابقة.

وفـى وقت لاحق تبلغ للمركز من المستشفى المركزى بوصول "محمد.م.60 عاما" مزارع ويقيم بذات الناحية نجل عم المتهم المذكور مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجرحين قطعيين بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويله لمستشفى سوهاج العام ادعاء تعدى من آخرين، وبالفحص وسؤال زوجة المصاب "كوثر ع ح ا" 50 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية اتهمت "أيمن إ ع ق" و"ع ع ق" و"ح ح ا" ويقيمون بذات الناحية بالتعدى على زوجها المذكور بالضرب وإحداث إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط "هيثم م م أ" وبحيازته السلاح النارى المستخدم فـى الواقعة، وهو عبارة عن طبنجة ماركة لاما إسبانى تحمل رقم 179360 وعدد "2" خزينة وعدد "9" طلقات من ذات العيار والمرخصة لـه بالرخصة رقم 1420 / 1 صادرة المركز وسارية حتى 31/12/2017 .

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وسابقة تعدى المتوفـى المذكور على والده، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1142 إدارى المركز لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.