إطلاق أول مدرسة صيفية للأطفال الذين يعانون من عسر القراءة

أعلن "مركز لكسيكون للقراءة" عن بدأ البرنامج الصيفي المخصص للأطفال الذين يعانون من صعوبة القراءة والكتابة "دسلكسيا" و"دسغرافيا"، وهو البرنامج الصيفي الوحيد في المنطقة والذي يهدف إلى زيادة الوعي بصعوبات التعلّم وزيادة ثقة الأطفال بأنفسهم ورفع مهارتهم التعلمّية. ولتحقيق هذا الهدف، تعاون المركز مع الخبيرة العالمية البروفسورة نانسي كوشين وايت التي تسعى إلى مساعدة الأطفال على تحقيق نتائج إيجابية وتطوير مهاراتهم التعلّمية.

إن التدخل ومساعدة الأطفال في مرحلة مبكرة له أثرٌ كبير على قدرة الأطفال على التعلّم وتحصيل أفضل النتائج العلمية. ومن خلال زيادة الوعي بصعوبات التعلّم في دولة الإمارات العربية المتحدة وآثار هذه الصعوبات على صحة الطفل العامة فإن المركز يزيد من فرصة التعرف والتشخيص ومساعدة الأطفال الذي مازالوا في سن مبكرة ويعانون من هذه المشاكل. وكلما أجّل الوالدين العلاج كلما زادت الفجوة بين الطفل وزملائه. ومن خلال التعرف على العلامات الأولى لهذه الصعوبات التعلّمية سيتمكن الطفل من تلقي الدعم اللازم حتى يتغلب عليها ليرفع من ثقته بنفسه ويطوّر تحصيله العلمي إلى أبعد مدى.

وتعمل البروفيسورة حالياً بمنصب برفيسور إكلينيكي في جامعة كاليفورنيا ومديرة معهد سلنغرلاند وهي عضو سابق في مجلس إدارة الجمعية العالمية للديسليكسيا في الولايات المتحدة. وتقوم البروفيسورة الحاصلة على اعتماد العلاج التعليمي والمستشارة لمركز ليكسيكون للقراءة بإجراء هذه الدورات الصيفية بشكل ناجح منذ عدة سنوات باستخدام طريقة (سلنغرلاند متعددة الحواس). وستقدم البروفيسورة البرنامج بطريقة تعتمد على منهج وخطوات تسلسلية ومتزامنة وتعتمد على توظيف جميع الحواس من أجل مساعدة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم على تطوير مهاراتهم في الحديث والقراءة والكتابة والتهجئة، والتي أثبتت نجاحها في تطوير مهارات الأطفال.

وتقدم البروفيسورة كوشن وايت البرنامج بطريقة تعتمد على منهج وخطوات تسلسلية ومتزامنة وتعتمد على توظيف جميع الحواس بإستخدام طريقة "سلنغرلاند متعددة الحواس" من أجل مساعدة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم على تطوير مهاراتهم في الحديث والقراءة والكتابة والتهجئة.

وفي هذا السياق قال الدكتور رودولف ستوكلينغ، الذي يحمل درجة الماجستير في علم النفس والمدير إكلينيكي في مركز ليكسيكون للقراءة: "يسعدنا أن نرحب بالبروفسورة كوشن وايت في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقدم خبرتها في المنطقة على مساعدة الأطفال الذين يعانون من عسر في القراءة والتهجئة."

وأضاف: "يسعى الآباء والأمهات بالعادة إلى البحث عن الدعم لأبنائهم في الخارج، لكن بوجود مركز لكسيكون في الدولة فلن يكونوا بحاجة إلى ذلك بعد الآن. إن مركز لكسيكون مميز وفريد في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال ما يقدمه من توعية بصعوبات التعلّم وعن التركيز على ضرورة مساعدة الأطفال والآباء والمدرسين معاً للتغلب على هذه المصاعب حتى لا يترك الطفل وحيداً في معاناته "

ويبدأ البرنامج الصيفي من 8 أغسطس الى 2 سبتمبر 2015 وسيتم إختيار الأطفال المشاركين من قبل الأستاذة كوشن وايت بعد عملية اختبار وتقييم في المركز، وذلك في الثالث والرابع من يونيو 2015.

يمكن للمهتمين بتسجيل أطفالهم لجلسة التقييم في 3 و4 يونيو، التواصل مع مركز ليكسيكون للقراءة على البريد الإلكتروني info.@lexiconreadingcenter.org أو الاتصال على الرقم 00971507954428. ويتوجب دفع 25% من تكلفة المدرسة الصيفية عند التسجيل، وسيتم إعادة المبلغ بالكامل إذا لم يجتاز الطفل اختبار التقييم.

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