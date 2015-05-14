مرض السرطان يدخل هيو جاكمان عالم رجال الأعمال

كشفت صحيفة NewyYork Post الأمريكية أن النجم االعالمي Hugh Jackman قرر الدخول إلى عالم رجال الأعمال من خلال إطلاق مجموعة جديدة لمساحيق الوقاية من الشمس الخاصة بالأطفال.

وذكرت الصحيفة عينها أن Jackman البالغ مر 46 عاماً، الذي أصيب 3 مرات بمرض سرطان الجلد في سنة واحدة، شارك في تأسيس شركة "Pure Growth Group"، وهو مديرها التنفيذي، وسوف يطلق منتجاً جديداً واقياً من الشمس يعرف بـ"Pure Sun Defense".

وقال الممثل إن المنتج الجديد بات جاهزاً وسيتم إطلاقه رسمياً في الأسواق في فصل الصيف المقبل، وهو مخصص للأولاد الذين يبلغون من العمر 12 سنة وأقل، وعلى عبواته شخصيات رسوم متحركة مختلفة من أفلام ناجحة مثل Frozen و Avengers و Spiderman و Despicable Me.

يشار إلى أن Hugh Jackman أصيب للمرة الأولى بسرطان الخلايا القاعدية في نوفمبر من العام 2013، فيما أصيب به مجدداً مرتين بالعام 2014، وفي كلتا المرّتين أزال الورم من أنفه، ونصح معجبيه بعد تشخيص إصابته بسرطان الخلايا القاعدية بضرورة حماية أنفسهم من السرطان بوضع مستحضر واقٍ من الشمس.