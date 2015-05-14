لميس تخطف البطولة من السلطانة هيام في فيلم أوزجان دنيز الجديد

عمان- سميرة حسنين

بدأ المغني والممثل والمخرج التركي أوزجان دنيز الشهير بعمران بطل المسلسل التركي الناجح "لعبة القدر"، بكتابة سيناريو فيلمه الجديد الذي سيخرجه بنفسه وينوي البدء في تصويره في شهر حزيران المقبل، ورشح لبطولته الممثلة توبا بويوكستون الشهيرة بلميس المقرر انتهائها من تصوير الموسم الثاني من مسلسلها "العشق الأسود" في أواخر حزيران المقبل.

وأوزجان دنيز الذي أنطلق في السينما قبل التلفزيون رغم تحقيقه نجاحاً كبيراً جداً على صعيدي الغناء والتمثيل يعشق الإخراج السينمائي، ويعد أحد أبرز النجوم المخلصين للسينما كمخرج وكممثل على حد سواء.

ولم تمض فترة طويلة على إطلاقه فيلمه الأخير "اللطيف والخطير" بطولة الممثل الشاب شكرو أوزيلديز الشهير بوسام في اسطنبول وألمانيا وعدد من العواصم الأجنبية، وحقق نسبة مشاهدة عالية في تركيا حتى استعد لفيلمه الجديد، ولم يأت على ذكر صديقته الممثلة مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام التي أبدت استعدادها لبطولة فيلمه القادم إن كان نصه جميلاً على غرار نص فيلمه "اللطيف والخطير " التي حضرت حفل افتتاحه رغم معاناتها من وعكة صحية خفيفة.

ولا يعلم سر استبعاده مريم أوزيرلي عن هذا الفيلم حيث احتل إسم توبا بويوكستون صدارة المرشحات لبطولته .

وكان أوزجان دنيز قد أراد سابقاً تقديم مسلسل مع توبا لكن ظروف كليهما لم تسمح بذلك، لذا يريد الآن العمل معها سينمائياً.

يذكر أن توبا بويوكستون غير محظوظة في السينما فليس لها رصيد سينمائي سوى فيلم واحد بعنوان "اسأل قلبك" شاركها بطولته الممثل الشاب كينان إيجي الشهير بعامر في "ندى العمر"، ولم يحقق أي نجاح يذكر لا في تركيا ولا في الخارج عكس أعمالها التلفزيونية التي حققت لها شهرة عالمية في أوروبا وروسيا والشرق الأوسط.

ولم يمض فترة طويلة على ترشيح توبا بويوكستون بطلة فيلمه الجديد حتى انشغلت الصحافة التركية بخبر آخر حول تحضيره فيلمين روائيين بدلاً من واحد، وقد كلف بهما من شركة القمر التركية التي ستكون المنتج المنفذ لمجموعة دبي للدراما الإماراتية، وقد رشح له بيرين سات التي لم تبد موافقتها بعد لرغبتها في قضاء فترة راحة طويلة إلى جانب زوجها المغني التركي كينان دوغلو، لكن أوزجان لم ييأس من موافقتها ومازال ينتظر رد منها بالموافقة رغم رفضها سابقاً ترشيحه لها لبطولة فيلمين سابقين له هما: "أنت منزلي" الذي حلت بديلة لها حبيبته السابقة فخرية أفجين الشهيرة بنجلا، و"الماء والنار" الذي جاءت بديلة لها الممثلة ياسمين ألين ، ورشحت أيضاً الممثلة هازال كايا الشهيرة بفريحة في حال لم تنجح محاولة التعاقد مع بيرين سات.

وسر إختيار أوزجان دنيز ليكون مخرج وربما بطل الفيلمين والمنتج المنفذ لهما هو نجاح معظم أفلامه التي أخرجها وقام ببطولة البعض منها .

ويتميز أوزجان دنيز عن غيره بتعدد مواهبه، ونجاح جميع مسلسلاته وأفلامه في أوروبا والعالم العربي، وحقق حضوراً قوياً في الموسم الأول من مسلسله الجديد "لعبة القدر" الذي تشاركه بطولته خديجة شندل الشهيرة بديلا ويعرض حاليا بنجاح مميز على شاشة mbc4.