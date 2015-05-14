الطب الشرعى يستخرج جثة طفلة بعد دفنها لاتهام طبيب بالتسبب فى وفاتها بسوهاج

استخرجت نيابة طما الجزئية بسوهاج والطبيب الشرعى جثة الطفلة "نورهان م ع أ" 4 سنوات وتقيم بذات الناحية من المقابر، والتى توفيت بتاريخ 10 الجارى إثر إجراء عملية جراحية.

وأشارت التحريات إلى أن والد الطفلة المتوفاة 37 عاما أمين شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى بالبحر الأحمر قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة يتهم فـيه الدكتور "أسامة ج ب" 48 عاما طبيب أنف وأذن وحنجرة ويقيم شارع مبارك بمدينة طما بالتسبب خطأ فـى وفاتها أثر إجرائه عملية جراحة "استئصال اللوز" لنجلته المتوفاة نقلت بسببها لمستشفى أسيوط الجامعى وتوفيت عقب ذلك.