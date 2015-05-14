الطب الشرعى يستخرج جثة طفلة بعد دفنها لاتهام طبيب بالتسبب فى وفاتها بسوهاج

استخرجت نيابة طما الجزئية بسوهاج والطبيب الشرعى جثة الطفلة "نورهان م ع أ" 4 سنوات وتقيم بذات الناحية من المقابر، والتى توفيت بتاريخ 10 الجارى إثر إجراء عملية جراحية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشارت التحريات إلى أن والد الطفلة المتوفاة 37 عاما أمين شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى بالبحر الأحمر قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة يتهم فـيه الدكتور "أسامة ج ب" 48 عاما طبيب أنف وأذن وحنجرة ويقيم شارع مبارك بمدينة طما بالتسبب خطأ فـى وفاتها أثر إجرائه عملية جراحة "استئصال اللوز" لنجلته المتوفاة نقلت بسببها لمستشفى أسيوط الجامعى وتوفيت عقب ذلك.