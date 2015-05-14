القبض على المتهم فى خطف تاجر سمك شهير و3 طلاب ببورسعيد

ألقى رجال مباحث بورسعيد، القبض على أخطر العناصر الإجرامية والمقيم بمنطقة الجناين بالكيلو4،5 الرسوة جنوب بورسعيد، وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد برئاسة الرائد محمد مسعد قيام الشقى الخطر"ع.ع.ز" شهرته "سنبل فلفل" مسجل جنائيًا فرض سيطرة، والذى يعد من أخطر العناصر الإجرامية والهارب من 4 قضايا خطف من بينهم تاجر سمك شهير و3 طلاب بالمرحلة الثانوية وطلب فدية من ذويهم.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية مكبرة من ضباط إدارة البحث الجنائى مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات أمن بورسعيد، حيث تم مداهمة مكان وضبط "سنبل" بحوزتة بندقية آلية عيار7.62×39 مم بها خزينة بداخلها عدد 11 طلقة من ذات العيار، ومبلغ مالى يقدر 3600 جنيه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه وقائع الخطف المتهم فيها، وتحرر المحضر اللازم وتم التحفظ على الأسلحة المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة تمهيدا لمحاكمته فى القضايا المنسوبة إليه.