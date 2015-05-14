ضبط 1181مخالفة مرورية و7 أشخاص بحوزتهم أسلحة فى حملة أمنية بالبحيرة

قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، عن ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى طربة حشيش المخدر، كما تم ضبط 94 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس بينهم 2 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

وتم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة كائنة بالكيلو 90 دائرة قسم غرب النوبارية لقيامه بتجميع كمية وقدرها 5000 لتر سولار، لاستخدامها فى الثلاجة ولتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 1460/2014 جنح قسم غرب النوبارية.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 1181مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة.

شارك فى الحملة اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة والعميد هشام والى، مدير المرور، والمقدم محمد قمرة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور.