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قطار يدهس طالبة أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى كفر الدوار

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قطار يدهس طالبة أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى كفر الدوار قطار يدهس طالبة أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى كفر الدوار
شهدت مدينة كفر الدوار بالبحيرة، اليوم الخميس، حادثة مأساوية حيث دهس أحد القطارات القادم من القاهرة إلى الإسكندرية طالبة بجوار زميلتها أثناء عبورهما لشريط السكة الحديد مما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الثانية بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة كفر الدوار، يفيد اصطدام أحد القطارات بطالبتين فى محطة سكة حديد كفر الدوار دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور كل من "دعاء أحمد محمد حسنين " طالبة، وبوسى عامر عبد المنعم" طالبة وتقيمان أبيس 3 دائرة مركز كفر الدوار لشريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور، اصطدم بهما القطار رقم 915 القادم من القاهرة، مما أدى لوفاة الأولى وإصابة الثانية بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

وبسؤال المصابة قررت بمضمون ما تقدم ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام، وكشف تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأنف والأذن نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية وتحرر المحضر 2236/2015 إدارى القسم.

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مصر 365