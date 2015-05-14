مصرع شخص وإنقاذ اثنين آخرين بعد سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بالقليوبية

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين بعد سقوطهم فى إحدى بالوعات الصرف الصحى بقرية ميت الدريج التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتمكن الأهالى من انتشالهم ونقلهم للمستشفى المركزى بكفر شكر، بينما أحدهم فارق الحياة فور وصوله المستشفى.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير الأمن إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس المباحث بالحادث، وذكر شهود عيان أنه أثناء نزول أحدهم إلى البالوعة لفتح الطبة سقط فيها بينما حاول الثانى والثالث إنقاذه فسقطوا خلفه ثم تجمع أهالى القرية وتمكنوا من انتشالهم ونقلهم للمستشفى، وهم محمد ح ع ٣٣ سنة موظف ”متوفى”، ومحمد ع ع ٢٤ سنة جزار، وصالح م ع ٣٥ سنة خفير نظامى تم تحويله لمستشفى بنها الجامعى، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.

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