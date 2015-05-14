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إرهابيون يفجرون برجى كهرباء فى قرية بقنا

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إرهابيون يفجرون برجى كهرباء فى قرية بقنا إرهابيون يفجرون برجى كهرباء فى قرية بقنا
قال مصدر أمنى بقنا، إن إرهابيين قاموا بتفجير برجين كهرباء ضغط عالى بخط "نجع – حمادى" سمالوط بقرية أبو عمورى التابعة لمركز نجع حمادى.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، انتقلوا إلى مكان الواقعة للتعامل مع الحادث والكشف عن وجود قنابل أخرى.

يذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية والمنظمات التكفيرية المتحالفة معها، اعتادت زرع عبوات ناسفة فى الحدائق العامة وعلى الطرق السريعة وأمام الجامعات وفى محطات السكك الحديدية وتفجير أبراج الكهرباء، لإثارة الفزع لدى المواطنين وتكريس مناخ عدم الاستقرار.
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