اليوم.. ثانى جلسات محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

تنظر اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، ثانى جلسات قضية مقتل شيماء الصباغ، المتهم فيها أحد ضباط الشرطة.

كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ضابط شرطة من قوات الأمن المركزى إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه فى واقعة مقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى.

وقد وجهت النيابة العامة للضابط تهمتى ضرب أفضى إلى الموت والإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم، خلال مشاركته فى فض تظاهرة بميدان طلعت حرب بمنطقة وسط القاهرة فى يناير الماضى.

وكشفت تحقيقات النيابة أن شيماء الصباغ لقيت مصرعها، إثر إصابتها بطلق نارى «خرطوش» أطلقه الضابط المتهم.