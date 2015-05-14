القبض على 3 أشقاء بالبحيرة أثناء التنقيب عن الآثار

تمكن صباح اليوم ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المحمودية بالبحيرة برئاسة المقدم حسن قاسم مفتش المباحث بالاشتراك وضباط مباحث الإدارة العامة للسياحة والآثار من القبض على 3 أشقاء أثناء تنقيبهم عن الآثار وبحوزتهم عدد ( 6 ) قطع من الحجارة والفخار مختلفة الأحجام والأشكال يشتبه فى كونها آثار فرعونية وبعض معدات الحفر.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث الإدارة العامة للسياحة والآثار مفادها قيام كل من "م م ع ا"، "م م ع ا"، أ م ع ا" أشقاء ومقيمون ديروط دائرة المركز بالتنقيب عن الآثار بمنزل الأول.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين بمنزل الأول وبحوزتهم عدد ( 6 ) قطع من الحجارة والفخار مختلفة الأحجام والأشكال يشتبه فى كونها آثار فرعونية وبعض معدات الحفر كما تبين وجود حفرة داخل إحدى غرف المنزل بمساحة 3 × 3 أمتار بعمق 3 أمتار.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات "بقصد الإتجار" تم التحفظ على مكان الحفر وأخطرت هيئة آثار البحيرة لاتخاذ شئونها وتحرر المحضر رقم 6036/2015 جنح مركز المحمودية.

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