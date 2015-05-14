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أستاذ طب نفسى يوصى بخضوع المرشحين لمناصب قيادية لاختبارات نفسية

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أستاذ طب نفسى يوصى بخضوع المرشحين لمناصب قيادية لاختبارات نفسية أستاذ طب نفسى يوصى بخضوع المرشحين لمناصب قيادية لاختبارات نفسية
الصحة النفسية لها دور مهم فى التعامل مع الآخرين واتخاذ القرارات، لكن تمثل أهمية كبيرة للشخص القيادى المسئول عن مؤسسة، وذلك لانعكاسها على نجاح المؤسسة أو فشلها.

يقول الدكتور محمد عادل الحديدى، أستاذ الطب النفسى بجامعة المنصورة، إن الصحة النفسية للشخص القيادى فى أى منصب من أهم العوامل التى تؤثر على اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن الأعراض النفسية هذه تكون متعلقة بالتفكير والقدرة على اتخاذ القرار والمعلومات الاجتماعية العامة والقدرة على الاستنباط وفهم ما وراء الأشياء.

لذا يوصى د. محمد عادل الحديدى بضرورة إجراء بعض الفحوصات والاختبارات النفسية على الشخص القيادى لضمان نجاح المؤسسة، وتشمل الاختبارات الشخصية والذكاء، والتى من خلالها يمكن التوقع أن الشخص لديه معتقدات خاطئة أو صعوبة فى اتخاذ القرار أو مصاب ببعض الميول العدوانية والاندفاعية التى قد تجعله غير ناجح فى الإدارة.

ويشير أستاذ الطب النفسى إلى أن من العلامات التى تدل على وجود مشكلة نفسية عند الشخص وعدم قدرته على تحمل المسئولية وتولى مواقع قيادية، التذبذب فى اتخاذ القرار وصعوبة التعامل مع الآخرين وعدم فهم الآخرين.

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مصر 365