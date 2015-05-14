ظهور طرق حديثة للعلاج .. احذرى التجاعيد يمكن أن تصيبك فى سن الـ 20

أكدت الدكتورة إيمان أحمد أبو ستة استشارى الأمراض الجلدية بمستشفى الحوض المرصود وعضو المجلس العلمى للزمالة المصرية للأمراض الجلدية خلال انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية الأفرو آسيوية للتجميل وليزر الجلد المنعقد حاليا بالقاهرة أن تجاعيد البشرة تضايق المرأة وأنها قد تبدأ فى سن ال20.

وقالت إنه يمكن تحديد السن من خلال التجاعيد التى تظهر على البشرة ففى سن الثلاثين تظهر خطوط فى البشرة مع تعبيرات الوجه مثل الحزن والضحك والاندهاش أو الابتسام وعند الخمسينات تظهر هذه التجاعيد بدون تعبيرات الوجه وفى السبعينات يكون الوجه كله عبارة عن تجاعيد وتظهر بعدة أشكال حيث يفقد الجلد نفسه طبقة الكولاجين فيبدأ فى ظهور بعض الندبات ويقوم أطباء الأمراض الجلدية بتشبيهه بقشرة البرتقالة القديمة والتى تختلف عن القشرة الطازجة المشدودة وفى هذه الحالة يتم علاج هذا النوع من التجاعيد باستخدام الليزر أو آلة "الرما رولر" مع التقشير الكيميائى فى صورة عدة جلسات وهذا النوع من التجاعيد يظهر باليدين وتشتكى منه كثير من السيدات والنوع الآخر من التجاعيد هى الخطوط التى تظهر على نتيجة استخدام عضلات الوجه أثناء الابتسام والاندهاش والضحك والتى تظهر على شكل 111 بين الحاجبين وخطوط عرضية بالجبهة وخطوط شعاعيه على جانب العينين وهذا النوع يمكن علاجه بسهولة من خلال حقن مادة البوتكس ويتم حقنها من 4: 6 أشهر والنوع الآخر من التجاعيد يحدث نتيجة الجاذبية الأرضية ونتيجته يحدث الترهل والهبوط فى الخدود، ويمكن علاجه جراحيا بعمليات شد الوجه أو من خلال الخيوط الجراحية وهى لازالت طريقة حديثة ويمكن أيضا علاج التجاعيد التى تحدث نتيجة الجاذبية من خلال حقن الفيلرز والتى لا تفضل استخدامها نظرا لبعض الآثار الجانبية التى يمكن ان تنتج عند استخدامها.

وقالت إنه من السهل أن يصبح شكل المرأة أكثر شبابا بعد ظهور هذه الطرق الفعالة فى علاج الجلد.