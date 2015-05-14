بالصور: إنطلاق الدورة الـ 68 لمهرجان كان السينمائي

إنطلقت مساء الأربعاء فعاليات الدورة الـ 68 لمهرجان كان السينمائي في مدينة كان الفرنسية، بحضور نخبة من أهم وألمع نجوم العالم.

هذا المهرجان الذي سيستمر حتى 24 أيار-مايو، يقدمه الممثل الفرنسي Lambert Wilson، الذي تركه بصمة مميزة في الدورة الـ67 للمهرجان العام الماضي من خلال أناقته وفصاحته أثناء تعبيره عن حبّه للسينما.

وبعد إنطلاقة هذا الحدث العالمي الذي ينتظره الجميع من عام إلا عام، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصور النجوم والنجمات الذين تألقوا على السجادة الحمراء.

يشار إلى أن رئاسة لجنة تحكيم مهرجان كان لعام 2015 منحت لشخصين عوضاً عن واحد، هما الأخوان Coen، وفي بيانٍ رسمي صدر عنهما باللغة الفرنسية، قال Joel و Ethan: نحن سعيدان لأنّنا حظينا بهذه الفرصة التي ستتيح لنا رؤية أفلام كثيرة تأتي من أقطاب العالم أجمع. كان هو من المهرجانات التي نعتبرها، منذ بداية مسيرتنا المهنيّة، الأهم والأبرز على الصعيد العالمي. وإنّه لشرفٌ كبير أن نكون هذه السنة رؤساء الحفل، وهو أمرٌ نعتز به أكثر من أي رئاسة لأي حفل آخر.