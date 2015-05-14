عبير صبري تتقدم بشكوى ضد المواطنة الإماراتية

رداً على التلاسنات التي حدثت بين الفنانتين عبير صبري وفريال يوسف من جانب وبين إحدى المواطنات الامارتيات من جانب أخر، أثناء تواجدهما في إحدى المراكز التجارية في دبي، بسبب ملابسهما، أصدرت الفنانة المصرية عبير صبري بيناً شكرت فيه شكرها للشرطة الإماراتية وأكدت

إنها لم ترد على هذه السيدة لأسباب عديدة.

جاء في بيان صبري التالي: "تعليقاً على الفيديو الذي تداولته العديد من المواقع الالكترونية أمس والذي يتضمن اعتداءات لفظية وتعرضاً غير مقبول من جانب إحدى السيدات تجاهي أثناء وجودي في أحد المراكز التجارية بدبي، وحيث أن قطاعاً كبيراً من الجمهور المصري والعربي الكريم طالبني منذ نشر هذا الفيديو بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حال السيدة المعتدية، فقد تقدمت أمس بشكوى إلى شرطة دبي التي أتقدم إليها بوافر الشكر لاهتمامها بالتحقيق في الواقعة والوصول إلى السيدة المعتدية إلي جانب التصريحات الصحفية المحترمة التي أدلي بها مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، التي أكد فيها أن ما حدث من جانب هذه السيدة لا يمت للشعب الإماراتي بصلة وإنها تصرفت بطريقة غير محترمة وانه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها".

ولم تنس عبير شكر الجمهور قائلة:"وأنني إذ أشكر الجمهور الكريم الذي أحاطني بتعاطفه ودعمه منذ تداول هذا الفيديو الذي ولا شك أغضبني وأغضبه"، وعن سبب عدم ردها على هذه السيدة قالت إنها قررت عدم الرد بأي شكل عي هذه السيدة المعتدية احتراماً لنفسي ولبلدي ولكونها فنانة مصرية واحتراماً لدولة الإمارات ولشعبها الذي نكن له جميعاً كل محبة وتقدير".

بالفيديو.. خليجية تهاجم عبير صبري وفريال يوسف في مركز للتسوق

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