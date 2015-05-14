أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عبير صبري تتقدم بشكوى ضد المواطنة الإماراتية

Google+ Print
عبير صبري تتقدم بشكوى ضد المواطنة الإماراتية عبير صبري تتقدم بشكوى ضد المواطنة الإماراتية

الخميس 14-05-2015 03:01

رداً على التلاسنات التي حدثت بين الفنانتين عبير صبري وفريال يوسف من جانب وبين إحدى المواطنات الامارتيات من جانب أخر، أثناء تواجدهما في إحدى المراكز التجارية في دبي، بسبب ملابسهما، أصدرت الفنانة المصرية عبير صبري بيناً شكرت فيه شكرها للشرطة الإماراتية وأكدت

إنها لم ترد على هذه السيدة لأسباب عديدة.

جاء في بيان صبري التالي: "تعليقاً على الفيديو الذي تداولته العديد من المواقع الالكترونية أمس والذي يتضمن اعتداءات لفظية وتعرضاً غير مقبول من جانب إحدى السيدات تجاهي أثناء وجودي في أحد المراكز التجارية بدبي، وحيث أن قطاعاً كبيراً من الجمهور المصري والعربي الكريم طالبني منذ نشر هذا الفيديو بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حال السيدة المعتدية، فقد تقدمت أمس بشكوى إلى شرطة دبي التي أتقدم إليها بوافر الشكر لاهتمامها بالتحقيق في الواقعة والوصول إلى السيدة المعتدية إلي جانب التصريحات الصحفية المحترمة التي أدلي بها مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، التي أكد فيها أن ما حدث من جانب هذه السيدة لا يمت للشعب الإماراتي بصلة وإنها تصرفت بطريقة غير محترمة وانه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها".

ولم تنس عبير شكر الجمهور قائلة:"وأنني إذ أشكر الجمهور الكريم الذي أحاطني بتعاطفه ودعمه منذ تداول هذا الفيديو الذي ولا شك أغضبني وأغضبه"، وعن سبب عدم ردها على هذه السيدة قالت إنها قررت عدم الرد بأي شكل عي هذه السيدة المعتدية احتراماً لنفسي ولبلدي ولكونها فنانة مصرية واحتراماً لدولة الإمارات ولشعبها الذي نكن له جميعاً كل محبة وتقدير".

.. خليجية تهاجم عبير صبري وفريال يوسف في مركز للتسوق

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا