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صحيفة جزائرية: 21 إرهابيا يتدربون فى ليبيا على تنفيذ عمليات انتحارية

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صحيفة جزائرية: 21 إرهابيا يتدربون فى ليبيا على تنفيذ عمليات انتحارية صحيفة جزائرية: 21 إرهابيا يتدربون فى ليبيا على تنفيذ عمليات انتحارية
ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن أجهزة الأمن فى الجزائر وبقية دول الساحل نشرت هويات 21 انتحاريا من جماعة إرهابية تتشكل من جنسيات مختلفة، غالبيتهم من مالى، وتضم أيضا اثنين من تونس و4 موريتانيين ومصريا واحدا و3 جزائريين ونيجيريا يتدربون فى ليبيا على تنفيذ عمليات انتحارية لاستهداف الجزائر وتونس.

وقالت الصحيفة الجزائرية، فى عددها الصادر اليوم الخميس إن هؤلاء الانتحاريين ينتمون إلى المجموعات الإرهابية: أنصار الشريعة والتوحيد والجهاد وبقايا تنظيم "الموقعون بالدماء"، مشيرا إلى أن المجموعة أطلقت على نفسها اسم "كوكبة الشهداء".

وأضافت "الخبر" نقلا عن مصادر أمنية أن نشرة تتداولها وحدات مكافحة الإرهاب، خاصة بالجنوب منذ أيام، ومرفقة بأسماء وهويات وصور إرهابيين مرشحين لتنفيذ عملية إرهابية كبرى فى دول الساحل الأربع: مالى والنيجر وموريتانيا والجزائر أشارت إلى أن تنظيم "المرابطون" كان يعد لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية عن طريق مجموعة من الانتحاريين أطلق عليها اسم "كوكبة الشهداء" وأن التحريات، التى استندت إلى اعترافات موقوفين بتهم الإرهاب فى شمال مالى والجزائر، أكدت أن مجلس شورى حركة المرابطين أطلق على العمليات الإرهابية اسم "غزوة الوفاء للشهداء".

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