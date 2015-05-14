محافظ الإسماعيلية: خطة تنفيذية بالهيئات استعدادا لاستقبال شهر رمضان

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على جميع المسئولين وقيادات الجهاز التنفيذى ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى العموم لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة بضرورة تكثيف حملات رفع كفاءة الإشغالات والتعديات بمختلف الشوارع والميادين بنطاق المحافظة وتوابعها والعمل على استعادة الانضباط والهدوء للشارع الإسماعيلاوى، وأنه لابد من العمل على تطبيق الخطة التنفيذية لاستعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم بأساليب غير نمطية وتكثيف حجم العمل فى منظومة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول ورفع كفاءة الطرق والميادين من أجل تسهيل الحركة المرورية وحركة المشاة فى الشارع خاصة فى أوقات الذروة.

جاء ذلك خلال جلسة اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة التى عقدها محافظ الإسماعيلية، أمس، بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة، والمستشار محمد صبحى المستشار القانونى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات.

تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات والمشروعات الخدمية المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة عن العام المالى 2014 / 2015 والخطة الجديدة 2015 / 2016 ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات، وخلال الجلسة أكد المحافظ على جميع المسئولين بالجهاز التنفيذى للمحافظة بضرورة تفعيل دور لجنة العمل فى منظومة الثقافة العامة، خلال تلك الفترة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة ضبط حركة السوق والتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار ومتابعة العمل على توفير كل السلع الغذائية والتموينية والسلع الرمضانية واحتياجات الشهر الكريم، والعمل على تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات وتوفير المزيد من الخدمات للمواطنين خلال شهر رمضان لتخفيف ورفع المعاناة عن المواطنين.

وأكد محافظ الاسماعيلية ضرورة دفع عجلة العمل فى تنفيذ المشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المدرجة بالخطة الاستثمارية والإسراع فى إنهائها ودخولها الخدمة الفعلية.



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المحافظ أثناء الاجتماع



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جانب من التنفيذيين



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القيادات الأمنية بالمحافظة