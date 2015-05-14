مستشفى الأحرار بالشرقية يناشد رجال الأعمال بتمويل 4 أقسام عناية مركزة

مستشفى الأحرار تخدم الشرقية ومدن القناة وسيناء

ناشد الدكتور السيد الغمرى مدير مستشفى الأحرار العام بالزقازيق، رجال الأعمال والمجتمع المدنى بدعم وتمويل إنشاء 4 أقسام للعناية المركزة بطاقة 81 سريرا من خلال توفير الأجهزة الطيبة والأسرة، الذى سيخدم المحافظة والمحافظات المجاورة ومدن القناة والملايين من المرضى محدودى الدخل.

وقال الدكتور السيد الغمرى لليوم السابع، إن مستشفى الأحرار، يخدم أهالى الشرقية والمحافظات المجاورة، فهو يستقبل حالات من سيناء ومدن القناة وأحيانا من غزة، حيث سبق وأن عالج العديد من الحالات خلال العدوان الإسرائيلى، مؤكدا أن المستشفى صرح طبى كبير يمتلك مساحة كبيرة وطاقة بشرية، يخدم هؤلاء المواطنين الفقراء.

إعادة ترتيب المستشفى وفر صالات كبيرة المساحة

وأضاف "مدير المستشفى" أنه بعدما قرر إعادة ترتيب المستشفى، ونقل مقر الكافتيريا والمطعم والمسجد والأقسام الإدارية لمبنى آخر، أصبح يوجد لديه أمكان بمساحات كبيرة خالية، التى قرر تحويلها لأقسام عناية مركزة خاصة أن تلك التخصصات تعانى من نقص شديد فى مستشفيات المحافظة.

زيادة الحضانات والعناية المركزة سيحل أزمة المريض الفقير

وأوضح "الغمرى" أنه فى حالة توفير الدعم المالى، ستتم زيادة عدد حضانات التنفس، وحدة الغسيل كلوى، إنشاء عناية لقسم الحروق، وزيادة أسرة المخ والأعصاب والجراحة العامة والقىء الدموى، بالإضافة إلى أنه ستتم زيادة العناية المتوسطة، من الطاقة البشرية "تمريض وأطباء"، لافتا أن لديه طاقة بشرية كبيرة سيتم تدريبها بمركز تدريب المستشفى لرفع كفاءتهم وأيضا طلب تخصصات من المتقدمين للزمالة.

مستشفى الأحرار الأشهر فى عمليات القلب المفتوح

ويعتبر مستشفى الأحرار من أشهر مستشفيات الوجه البحرى فى عمليات القلب المفتوح والقسطرة، حيث يزوره كل عام فريق طبى من هولندا لإجراء تلك الجراحات، الذى تدرب على أيديهم أطباء المستشفى، الذين يواصلون إجراء تلك الجراحة الخطيرة بنسبة نجاح كبيرة.