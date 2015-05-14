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المياه الجوفية تحاصر منازل عزبة صالح بإسنا بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل

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فوجئ أهالى عزبة صالح بقرية النجوع بمركز إسنا جنوب الأقصر، أمس الأربعاء بتدفق مياه النيل والمياه الجوفية وحصارها لمنازلهم بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل.

وعلى الفور أمر الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، رئيس مركز ومدينة إسنا محمد سيد سليمان بسرعة التحرك والانتقال للقرية لإنقاذ المواطنين حفاظا على حياتهم.

وقال رئيس المركز إنه تم الانتقال إلى الموقع بالمعدات اللازمة لسحب وشفط المياه وتلاحظ وجود برك ومستنقعات وتم ردمها، موضحا أنه تم إصدار قرار لجميع الوحدات المحلية القروية بعد ظهور المياه فى أماكن متفرقة من المركز، بسرعة ردم جميع البرك ومكافحة الآفات والحشرات وإزالة النباتات الضارة.

تعليقات الصور:-

1- عزبة صالح
>2- المياه تحاصر الأهالى
>3- رئيس مركز ومدينة إثنا أثناء عملية سحب وشفط المياه
>4 - المياه تحاصر المنازل
>5- أثناء عملية سحب المياه

عزبة صالح -اليوم السابع -5 -2015
>

عزبة صالح

المياه تحاصر الأهالى -اليوم السابع -5 -2015
>

المياه تحاصر الأهالى

رئيس مركز ومدينة إثنا أثناء عملية سحب وشفط المياه -اليوم السابع -5 -2015
>

رئيس مركز ومدينة إثنا أثناء عملية سحب وشفط المياه

المياه تحاصر المنازل -اليوم السابع -5 -2015
>

المياه تحاصر المنازل

أثناء عملية سحب المياه -اليوم السابع -5 -2015
>

أثناء عملية سحب المياه


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