جماعات المعارضة السورية المسلحة ترفض دعوة الأمم المتحدة للتشاور

فى ضربة لآمال إحياء المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع فى سوريا رفضت الجماعات المسلحة المعارضة للرئيس بشار الأسد دعوة إلى حضور مشاورات للأمم المتحدة فى جنيف.

جاء الرفض فى رسالة اطلعت عليها رويترز مساء الأربعاء من 30 جماعة معارضة مسلحة إلى مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دى ميستورا الذى يشرف على المشاورات، واتهمته الرسالة بالتخلى عن الحياد و"الوقوف إلى جانب طرف دون الآخر".

وتأتى جهود دى ميستورا التى تتضمن إجراء محادثات منفصلة مع عشرات الأطراف المعنية فى أعقاب محاولات فاشلة ممن سبقوه فى منصبه لوقف الصراع، وكان دى ميستورا يأمل أن يشرك الجماعات المسلحة بشكل مباشر للمرة الأولى.

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