أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

جماعات المعارضة السورية المسلحة ترفض دعوة الأمم المتحدة للتشاور

Google+ Print
جماعات المعارضة السورية المسلحة ترفض دعوة الأمم المتحدة للتشاور جماعات المعارضة السورية المسلحة ترفض دعوة الأمم المتحدة للتشاور
فى ضربة لآمال إحياء المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع فى سوريا رفضت الجماعات المسلحة المعارضة للرئيس بشار الأسد دعوة إلى حضور مشاورات للأمم المتحدة فى جنيف.

جاء الرفض فى رسالة اطلعت عليها رويترز مساء الأربعاء من 30 جماعة معارضة مسلحة إلى مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دى ميستورا الذى يشرف على المشاورات، واتهمته الرسالة بالتخلى عن الحياد و"الوقوف إلى جانب طرف دون الآخر".

وتأتى جهود دى ميستورا التى تتضمن إجراء محادثات منفصلة مع عشرات الأطراف المعنية فى أعقاب محاولات فاشلة ممن سبقوه فى منصبه لوقف الصراع، وكان دى ميستورا يأمل أن يشرك الجماعات المسلحة بشكل مباشر للمرة الأولى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365