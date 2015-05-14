بلجون مديراً لصحة منطقة مكة

أصدر وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح قراراً بتكليف د. مصطفى بن جميل بلجون للعمل مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة لمدة عام اعتباراً من 23 / 07 / 1436 ه. وكان يشغل منصب مدير عام للشؤون الصحية بمحافظة القنفذة بالإضافة الى عمله كاستشاري جراحة اللثة وزراعة الاسنان.

يذكر ان د. بلجون حاصل على درجة د. بامتياز مع مرتبة الشرف من مركز نوبل للأبحاث الطبية بالسويد بالإضافة الى شهادة الزمالة السويدية في جراحة اللثة وزراعة الاسنان، وله العديد من المقالات والبحوث العلمية المنشورة عالميا.

وبهذه المناسبة تقدم د. بلجون ببالغ الشكر والامتنان إلى وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح على الثقة الغالية التي أولاه إياها بتكليفه منصب مدير عام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، سائلاً العلي القدير أن يعينه على هذه المسؤولية ويبذل كل ما يستطيع لخدمة هذا البلد ومواطنيه، وأن يكون عند حسن ظن معاليه وسعادة الوكلاء.