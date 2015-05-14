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وزير الزراعة يلتقي السفير الكندي

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وزير الزراعة يلتقي السفير الكندي وزير الزراعة يلتقي السفير الكندي
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م. عبدالرحمن الفضلي مستقبلاً السفير الكندي

الرياض - صالح الحميدي

    التقى المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير الزراعة بمكتبه أمس توماس ماكدونالد سفير كندا لدى المملكة، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث المجالات الزراعية المشتركة بين البلدين.

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