وزير الزراعة يلتقي السفير الكندي

م. عبدالرحمن الفضلي مستقبلاً السفير الكندي
التقى المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير الزراعة بمكتبه أمس توماس ماكدونالد سفير كندا لدى المملكة، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث المجالات الزراعية المشتركة بين البلدين.
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