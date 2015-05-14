مستشفى الحوطة يحصل على تحقيق معايير الجودة في المنشآت الصحية

حصل مستشفى محافظة حوطة بني تميم العام على تحقيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد من قبل المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية بالمملكة بعد الاختبار والتقييم النهائي الذي تم من قبل الفريق المشكل لهذا الغرض والذي شمل العديد من المستشفيات. حيث يهدف ذلك إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وتحقيق سلامة المرضى وفق معايير الجودة.

ذكر ذلك مدير المستشفى الأستاذ سعود القرون الذي أكد أن المستشفى سيستمر بإذن الله تعالى على هذا المنوال والاستمرار في تطوير وتحسين أداء العمل للوصول به إلى الهدف المنشود المتمثل في خدمة المرضى وأبناء المحافظة والمقيمين فيها، وقد وعد القرون بتكريم جميع المشاركين والمساهمين في هذا الإنجاز والذي سيكون في القريب العاجل بإذن الله تعالى.